LKT Team mit Frauen-Auswahl zurück im Profi-Radsport

Viele Kirchenveranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit hat die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM) angekündigt. So sind am 3. Oktober in Sachsen-Anhalt etwa in der Schlosskirche in Lutherstadt Wittenberg und in der Ambrosiuskirche in Magdeburg Konzerte geplant. Spezielle Gottesdienste können nach EKM-Angaben vom Mittwoch etwa in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn und im Dom in Merseburg besucht werden.

Rot-Rot-Grün: Steuersenkung mit AfD-Stimmen vor Gericht In Thüringen beschloss die Opposition eine Senkung der Grunderwerbssteuer - auf Initiative der CDU und mit Hilfe der AfD. Von Anfang an führte die rot-rot-grüne Landesregierung rechtliche Bedenken an. Nun soll der Verfassungsgerichtshof entscheiden.