LKA-Präsident nimmt seinen Vorgänger in Schutz

14-Jähriger soll Steine auf Bahngleise gelegt haben Ein 14 Jahre alter Junge soll mehrfach Steine und andere Gegenstände auf Bahngleise in Baden-Württemberg und der Schweiz gelegt haben. Der Jugendliche sei im schweizerischen Riehen bei einer binationalen Aktion der Bundespolizei Weil am Rhein und der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festgenommen worden, teilten die Behörden am Montag mit.