LKA ermittelt nach mehreren Explosionen in Neukölln

Hertha BSC weiter im Mittelmaß: Nur 0:0 bei Hansa Rostock Hertha BSC hat den Schwung aus dem DFB-Pokal-Erfolg gegen Mainz 05 nicht in den Liga-Alltag mitnehmen können. Die Berliner mussten sich am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 0:0 beim FC Hansa Rostock begnügen. Sie verpassten den dritten Punktspielsieg nacheinander und hängen im Tabellenmittelfeld fest. Vier Tage nach dem Achtelfinal-Einzug im DFB-Pokal gegen Bundesligist Mainz (3:0) hatte Hertha BSC vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit gute Chancen gegen die Rostocker liegen lassen. Hansa steckt trotz des ersten Remis nach drei Niederlagen als Tabellen-14. weiter im Abstiegskampf.

Gedenken an Opfer der NS-Pogrome: Daniel Hope erwartet Zum 85. Jahrestag der Pogromnacht gegen Juden erinnern zahlreiche Städte in Brandenburg an die Opfer der Nationalsozialisten. Überschattet wird der Gedenktag vom Angriff der Hamas auf Israel vor rund vier Wochen. Seitdem schüren viele antisemitische Vorfälle in Deutschland Angst bei Jüdinnen und Juden.