Lizenz erteilt: Karlsruher Erstliga-Volleyballer erleichtert

Versorger: Wasser in Freiburg-Kappel soll abgekocht werden Wegen einer bakteriellen Verunreinigung wird das Trinkwassernetz in Teilen von Freiburg-Kappel gechlort. Bis die Chlorung ausreichend wirkt, ist das Trinkwasser nur abgekocht zu verwenden, teilte der Versorger Badenova am Freitag in Freiburg mit. Betroffen sei ausschließlich das obere Kappler Tal. Das Chloren werde voraussichtlich bis Ende kommender Woche dauern. Kappel ist ein Stadtteil im Freiburger Osten.

Pokalspiele terminiert: VfB dienstags, Freiburg mittwochs Bundesligist VfB Stuttgart trägt sein Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal am Dienstag, 31. Oktober, aus. Die Partie gegen Champions-League-Teilnehmer 1. FC Union Berlin wurde für 18.00 Uhr angesetzt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Am selben Tag um 20.45 Uhr tritt der 1. FC Heidenheim bei Borussia Mönchengladbach an.