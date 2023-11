Nationalspieler schreiben Autogramme am Finalstadion

Am Tag nach dem 2:3-Rückschlag gegen die Türkei hat ein Teil der deutschen Nationalspieler am Olympiastadion die Stimmung der eigenen Fans zumindest ein wenig aufgehellt. Die 13 Profis, die am Samstagabend nicht in der Startelf standen, präsentierten am Sonntagmittag mit Ausrüster Adidas den "Fußballliebe" getauften Spielball für die Heim-EM 2024. Allen voran Mats Hummels und Thomas Müller waren bei den gut 300 Fans bei leichtem Nieselregen auf dem Maifeld gefragt.



Die Nationalspieler schrieben wenige Meter vom Finalstadion entfernt Autogramme unter einem Pavillon. Ein wenig Geduld mussten die Fans allerdings mitbringen: Die kleine DFB-Auswahl kam mit gut einer halben Stunde Verspätung an.