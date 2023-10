DFB-Stars sollen eine neue Achse bilden

Der neue Bundestrainer zog die Schrauben an: Julian Nagelsmann setzte am Mittwochvormittag eine auf dem bislang veröffentlichten Trainingsplan nicht aufgeführte Extraschicht an. In zwei Gruppen trainierten die Nationalspieler auf Übungsplätzen der New England Patriots aus der NFL und des Major-League-Soccer-Teams von New England Revolution, wie der DFB mitteilte. Am Nachmittag (Ortszeit) ist eine weitere Trainingseinheit geplant.





Nagelsmann setzt dabei vor allem auf die Grundprinzipien. „Wir haben den Anspruch, attraktiven Fußball zu spielen, der die Menschen im Land begeistert“, beschrieb der 36 Jahre alte Fußballlehrer seinen Anspruch. Doch Nagelsmann weiß, der Weg aus der Krise nach den letzten Länderspielen, die er noch „aus Fansicht“ verfolgte, führt am schnellsten über simple Abläufe. „Der Plan wird nicht so komplex und kompliziert wie im Vereinsfußball“, sagte er über seine taktischen Überlegungen. „Einfachheit ist ein gutes Stichwort. Wir werden nicht 14 verschiedene Grundformen haben“, kündigte er an.



Eine Grundform war beim Training schnell erkennbar. Im 4-2-2-2-System wurde der Ball immer wieder schnell und steil nach vorne gespielt. Die Achse bildeten: Marc-André ter Stegen (31) im Tor, die zentrale Abwehr mit Mats Hummels (34) und Antonio Rüdiger (30) sowie Gündogan (32) neben Joshua Kimmich (28) im Mittelfeld.