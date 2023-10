Debüt nach Maß für Nagelsmann!

So kann es gerne weiter gehen! Die Nationalelf um Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) feiert einen starken 3:1-Auswärtssieg gegen die USA. Somit glückt also der Start in die USA-Reise, die in vier Tagen ihr nächstes Kapitel schreibt. Am Mittwoch trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Philadelphia auf Mexiko (2 Uhr MESZ/ARD). Dort soll der nächste Triumph erfolgen – und Euphorie auf die anstehende Heim-EM in Deutschland entfachen.

RTL überträgt das Länderspiel gegen die USA am 14. Oktober ab 20.15 Uhr LIVE im Free-TV. Doch nicht nur das: Parallel zur TV-Übertragung zeigt RTL das Länderspiel USA gegen Deutschland online auf RTL+ im Live-Stream.