Literarischer Herbst mit neuem Jugendprogramm

Trinkgefäß statt echte Waffe: Mann am Hauptbahnhof gestoppt Ein Mann mit einer vermeintlichen Pistole hat am Leipziger Hauptbahnhof einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, war sie am Freitagabend informiert worden, dass ein Mann mit Waffe in einer Regionalbahn nach Leipzig sitzen soll. Am Hauptbahnhof Leipzig fanden die Beamten den 46-Jährigen auf einer Bank sitzend - neben sich die vermeintliche Waffe. Als die Polizisten ihn ansprachen, habe er danach gegriffen. Der Mann sei überwältigt und zur Wache gebracht worden. Die Waffe habe sich schließlich als metallisches Trinkgefäß entpuppt, das einer Pistole sehr ähnelte.