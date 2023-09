Mit Ehemann Lou im Gepäck begann für Lisha Savage vor wenigen Tagen der Beauty-Trip in die Türkei – und dieser hat es in sich. „Ich möchte meine Hohlaugen unterspritzen lassen. Das muss auch unter Narkose gemacht werden, weil es mit Eigenfett gemacht wird“, offenbart Lisha nach der Ankunft in ihrer Instagram-Story. Der Grund: „Seit meiner Diät hab ich hier überall extreme Knochen.“ Auch ihr Po soll gestrafft werden: „Dadurch, dass ich so viel abgenommen habe, ist mein Po natürlich auch wie ein Ballon eingegangen.“ Gesagt, getan!

Jetzt, einen Tag nach den Eingriffen, gibt Lisha ihrer beunruhigten Fangemeinde ein Update: „Hey Babes, damit ihr euch keine Sorgen macht, weil wir uns so lang nicht melden. Ich hab bis jetzt geschlafen.“ Der YouTuberin gehe es den Umständen entsprechend sehr gut, auch wenn sie mit geschwollenen Augen zu kämpfen habe, die selbst ihr Gesichtsfilter nicht überdecken kann: „Das liegt daran, weil das ja mit Eigenfett gemacht wurde und da muss immer mehr rein, weil sich ungefähr 70 Prozent abbaut.“ Drei Wochen soll es demnach dauern, bis die erlösende Abschwellung eintritt.

