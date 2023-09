Lippenpflege im Test: Ein Drittel der Produkte enthält bedenkliche Inhaltsstoffe

Ob im Drehstift, im Tiegel oder in der Tube – für viele Menschen gehören Lippenpflegeprodukte zur täglichen Skin-Care-Routine. Sie versorgen die Lippen mit Feuchtigkeit und schaffen ein geschmeidiges Gefühl. Ob beliebte Produkte dabei gesundheitsgefährdende Inhaltstoffe enthalten, die direkt über den Mund in den Körper gelangen, hat jetzt Stiftung Warentest untersucht. Welche Produkte unbedenklich sind und welche Sie in Zukunft eher meiden sollten.