Linksextreme in Magdeburg an Seite der Palästinenser

Jugendverbände klagen über finanzielle Ausstattung Jugendverbände in Sachsen-Anhalt haben die finanzielle Ausstattung durch das Land kritisiert. Die aktuellen Förderbedingungen führten zu existenziellen Nöten, teilte das Jugendnetzwerk Lambda Mitteldeutschland mit. Bei einer Kundgebung am Freitag vor dem Landtag in Magdeburg machten Organisationen auf das Thema aufmerksam. Angebote wie die Ausbildung zum Jugendleiter, Bildungs- und Gedenkstättenfahrten oder politische Bildungsveranstaltungen drohten wegzufallen, hieß es.

Rund 800 Liter Diesel aus Sattelzug gestohlen Unbekannte haben aus einem geparkten Sattelzug rund 800 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der Fahrer hatte den Sattelzug in der Nacht zum Freitag auf dem A38-Parkplatz Saaletal abgestellt, wie die Polizei in Weißenfels mitteilte. Die Täter öffneten die Verschlüsse der beiden Kraftstofftanks und ließen den Diesel ab. Es wurde in Ermittlungsverfahren eingeleitet.