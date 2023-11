Linkenspaltung: Lafontaine weist Mitverantwortung von sich

Mehr zum Thema

Beratung an Infopoints im Ahrtal auch 2024 Die Infopoints im Ahrtal beraten auch im kommenden Jahr von der Flutkatastrophe betroffene Menschen. Sieben Beratungsstellen sollen bis mindestens Ende Juni 2024 ihre Arbeit fortsetzen, wie die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) am Freitag mitteilte.