Linken-Spitze will nach „lähmenden Konflikten“ Neustart

Mehr zum Thema

Feuer in Rosenheimer Hotelzimmer Bei dem Brand eines Hotelzimmers in Rosenheim haben 70 Hotelgäste das Haus vorübergehend verlassen müssen. Das Feuer brach aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht zum Samstag aus, teilte die Polizei mit. Die Flammen konnten demnach schnell gelöscht werden. Die Hotelgäste konnten anschließend in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Schaden war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bartsch greift Gruppe um Wagenknecht erneut scharf an Mit heftigen Attacken gegen Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter hat Fraktionschef Dietmar Bartsch den zweiten Tag des Bundesparteitags der Linken eröffnet. Bartsch machte diese Gruppe erneut für die Auflösung der Linken-Bundestagsfraktion verantwortlich. Die Liquidation sei eine gewaltige Niederlage, sagte Bartsch am Samstag bei dem Parteitag in Augsburg.