Linken-Politiker Schalauske sieht Perspektive für Partei

Al-Wazir fordert Vernunft statt Populismus in Politik Der Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Hessen, Tarek Al-Wazir, hat nach der Abstimmung an die Politik appelliert, Vernunft statt Populismus walten zu lassen. Für mich, als Lehre auch aus dieser Wahl ist, dass wir eine Haltung von Vernunft brauchen und gemeinsame Problemlösung, sagte er am Sonntagabend. Weil ich will mich nicht damit abfinden, dass dieser blaue Balken so hoch gestiegen ist, erklärte Al-Wazir mit Blick auf das Ergebnis der AfD. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, Probleme zu lösen, und zwar in einer Haltung des Problemlösens und nicht des wechselseitig Aufeinandereinschlagens.