Linke NRW hofft auf Aufbruch nach Wagenknecht-Austritt

Auch die Linke NRW will das Kapitel Sahra Wagenknecht abschließen. Der Bundesparteitag in Augsburg hat der Partei im Westen neuen Schub gegeben.

Die Kampagne der Linken im Bund zur Erneuerung der Partei hat Aufbruchstimmung bei der Landespartei in Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Rund eine Woche nach dem Bundesparteitag in Augsburg zeichne sich eine Tendenz zu mehr Eintritten als Austritten in die Partei ab, sagte eine Sprecherin der NRW-Linken der Deutschen Presse-Agentur. Eine konkrete Auswertung werde derzeit noch vorbereitet.

Direkt nach dem Parteiaustritt von Sahra Wagenknecht und ihren Anhängern im Oktober hatte es zunächst stärkere Ausschläge bei der NRW-Linken gegeben. So wurden nach Angaben der Partei bis zum Bundesparteitag mehr als 100 Austritte, aber auch Eintritte in etwa der gleichen Höhe verzeichnet. Die Tendenz vor dem Parteitag sei eher negativ gewesen, sagte die Sprecherin. Jetzt sei die Situation anders.