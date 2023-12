Linke: Mehr Hilfe für Obdachlose und offene U-Bahnstationen

Mehr zum Thema

ZLB-Direktor für Umzug der Bibliothek in die Friedrichstraße Der Generaldirektor der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB), Volker Heller, plädiert für einen Umzug der Einrichtung in die Friedrichstraße. Ich bitte die Koalitionsparteien der Stadt - entscheiden Sie klug und zukunftsgerichtet, teilte er am Montag mit. Diese einmalige Chance für die Berlinerinnen und Berliner, bald eine gut ausgestattete Zentralbibliothek in der Mitte der Stadt nutzen zu können, darf Berlin nicht verstreichen lassen.