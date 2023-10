Linke kritisiert Pläne für ein „Bündnis Sahra Wagenknecht“

Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ kommt. Die Berliner Linke sieht das ausgesprochen kritisch und wirft der Bundestagsabgeordneten einen Egotrip vor.

Die Berliner Linke sieht die Pläne für ein Bündnis Sahra Wagenknecht kritisch und rechnet nicht mit großer Unterstützung aus den Reihen der eigenen Mitglieder. Der Egotrip von Sahra Wagenknecht zur Spaltung unserer Partei ist ein Schlag ins Gesicht aller Menschen, die auf eine linke Kraft in diesem Land angewiesen sind, sagte Linke-Landesvorsitzender Maximilian Schirmer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im Land Berlin und vor Ort in den Kiezen der Stadt kümmern wir uns als einzige Partei jeden Tag darum, dass niemand seine Wohnung verliert und auch am Ende des Monats seine Rechnungen noch bezahlen kann.

Als soziale Opposition lege die Linke den Finger in die Wunde. Und wir erwarten selbstverständlich von unseren gewählten Abgeordneten, ob im Bund oder Land, dass sie sich daran beteiligen. Angesichts der verheerenden Kürzungspolitik der Ampel hätten alle linken Bundestagsabgeordneten derzeit eigentlich Wichtigeres zu tun, als ihre Zeit und Energie in die Gründung einer anderen Partei zu stecken. Wir gehen davon aus, dass sich nur die wenigsten unserer Mitglieder einem diffusen Egoprojekt von Wagenknecht anschließen werden, sagte Schirmer.

Das Büro der Linken-Politikerin hatte am Donnerstag bestätigt, dass am Montag zunächst ein Verein Bündnis Sahra Wagenknecht offiziell vorgestellt werden soll. Er ist bereits seit einigen Wochen registriert und gilt als Vorstufe zur Gründung einer eigenen Wagenknecht-Partei, die eine linke Sozialpolitik mit strikter Asylpolitik und einer Abkehr von allzu scharfem Klimaschutz verbinden könnte.