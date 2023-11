Linke kritisiert Erdogan-Besuch in Berlin

Die Linke kritisiert den geplanten Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Erdogan habe eine Geschichte als Terror-Unterstützer in Syrien und im Nahen Osten und unterdrücke zu Hause die demokratische Opposition, sagte Parteichef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Dies sei kein Partner für eine glaubwürdige deutsche Außenpolitik. Erdogan darf für Deutschland kein normaler Staatsgast sein. Zu befürchten seien neue schmutzige Deals der Bundesregierung mit dem türkischen Präsidenten.

Erdogan kommt an diesem Freitag nach Berlin. Neben dem Kanzler wird er auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Nach dem Terrorangriff auf Israel mit rund 1200 Toten nannte Erdogan die islamistische Hamas eine Befreiungsorganisation. Er brach nach eigenen Worten den Kontakt zu Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab. Angesichts der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel sprach Erdogan von Faschismus.