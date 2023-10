Linke in Niedersachsen: Mehr Ein- als Austritte

Mehr zum Thema

„Carnival Jubilee“ geht auf ihre erste Reise Der neue Kreuzfahrtriese der Papenburger Meyer Werft ist am Montag auf seine erste Reise gegangen: Bei sonnigem Herbstwetter startete die Carnival Jubilee vom Werfthafen aus auf den gut 40 Kilometer langen Weg zum Emssperrwerk in Gandersum. Wir haben eine halbe Stunde früher die Dockschleuse passiert als geplant, sagte ein Werftsprecher. Das 345 Meter lange Schiff sei mit etwas über einem Knoten - also ungefähr zwei Kilometer pro Stunde - auf der Ems unterwegs gewesen.

Nach schwerem Foul: Wolfsburg weiter ohne Wimmer Drei Tage nach einem viel diskutierten Foul in Augsburg muss Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nun am Dienstagabend im Pokalspiel gegen RB Leipzig auf den österreichischen Nationalspieler Patrick Wimmer verzichten. Patrick ist nicht in der Lage, zu spielen, bestätigte VfL-Trainer Niko Kovac bei seiner Pressekonferenz am Vortag.