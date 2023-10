Linke für Lockerung der Kriterien bei Renten-Härtefallfonds

Mehr zum Thema

Schnell Infrastruktur für Arrow-Raketenabwehr schaffen Verteidigungsminister Boris Pistorius will schnell die Infrastruktur für den Aufbau einer weitreichenden Raketenabwehr in Deutschland schaffen. Es gibt akut keine Angriffsgefahr, sagte Pistorius am Montag auf dem Fliegerhorst Holzdorf, wo er mit den Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Dietmar Woidke (SPD) und Reiner Haseloff (CDU), über die Pläne für den Kauf des israelischen Systems sprach. Arrow 3 wird aber auch nicht beschafft, uns jetzt vor einer Bedrohung zu schützen, sondern in Zukunft, weil wir merken, dass die Gefahren näher gerückt sind und es wieder einen aggressiven Nachbarn in Europa gibt.