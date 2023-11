Linke fordert Landespflegegeld

Zur Begrenzung der Eigenanteile in der Pflege fordert die Linken-Landtagsfraktion ein Landespflegegeld. Zu pflegende Menschen in Sachsen-Anhalt sollen einen einkommensabhängigen, finanziellen Zuschuss erhalten, wie aus einem Antrag für die Landtagssitzung in der nächsten Woche hervorgeht. Außerdem fordert die Fraktion, dass das Land die Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen vollständig übernehmen soll. Ziel ist es, zu vermeiden, dass steigende Kosten an die Heimbewohner weitergegeben werden.

In der Begründung des Antrags heißt es, die Eigenanteile für einen stationären Pflegeplatz seien deutlich gestiegen. Lagen diese im Jahr 2017 noch durchschnittlich bei rund 1130 Euro pro Monat, so sind es in diesem Jahr 2150 Euro monatlich im ersten Jahr des Aufenthaltes.