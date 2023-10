Linke bleibt Co-Landesvorsitzende der Grünen

Mehr zum Thema

Lemke: Streit in der Ampel-Koalition unvermeidbar Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat Kritik an den Auseinandersetzungen innerhalb der Bundesregierung zurückgewiesen. Die drei Ampel-Koalitionspartner SPD, FDP und Grüne hätten zum Teil sehr unterschiedliche Vorstellungen von Politik, sagte Lemke am Samstag auf einem Landesparteitag der sachsen-anhaltischen Grünen in Halle (Saale). Es sei unvermeidbar, dass es in einer Koalition auch Streit gebe. Wir ringen in dieser Regierung alle um die besten Lösungen, sagte Lemke.

Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrer in Halle Bei Schwerpunktkontrollen gegen Alkohol und Drogen am Steuer hat die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Halle diverse Verstöße festgestellt. Insgesamt gab es neun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem seien acht Ordnungswidrigkeiten wegen Alkoholeinfluss am Steuer und drei Ordnungswidrigkeiten wegen Drogeneinfluss am Steuer festgestellt worden. Weiterhin gab es den Angaben zufolge zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.