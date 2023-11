Linke: Angleichung des Rentensystems ist „Rentenkürzung Ost“

Mehr zum Thema

Leipzig in Manchester: Vorentscheidung um Gruppensieg Für RB Leipzig fällt heute die Vorentscheidung über den Gruppensieg in der Champions League. Der DFB-Pokalsieger hat nur bei einem Sieg bei Manchester City noch die Chance, die Gruppe G als Erster abzuschließen und damit auf ein leichteres Los für das Achtelfinale zu hoffen. Bereits ein Unentschieden reicht dem Titelverteidiger aus England, um nicht mehr von Platz eins verdrängt werden zu können. Das Hinspiel hatte Leipzig 1:3 verloren. Beide Mannschaften haben am vergangenen Spieltag bereits vorzeitig die K.o.-Runde erreicht.