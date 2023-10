Linienrichter wird von heimischen Fans angegriffen

Mehr zum Thema

CDU-Fraktion: Maut-Daten nutzen bei Suche nach Kriminellen Ein Mann wurde 2017 auch wegen der Auswertung von Mautdaten aus Österreich als Mörder überführt. Die CDU-Fraktion in Rheinland-Pfalz wünscht sich, dass solche Daten auch in Deutschland bei der Jagd nach Verbrechern genutzt werden - im Blick hat sie bestimmte Tätergruppen.