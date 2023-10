Lindner: Söder für Entstehung der Ampel mitverantwortlich

Mehr zum Thema

Söder und Wüst attackieren zum Wahlkampfabschluss die Ampel Zum Abschluss des bayerischen Landtagswahlkampfs haben CSU-Chef Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Berliner Ampel-Regierung scharf kritisiert. Wir müssen 2025 diese Ampel in die Wüste schicken, sagte Söder am Freitagabend bei der offiziellen Schlusskundgebung der CSU in München. Aber auch die Landtagswahl sei eine wichtige Weichenstellung. Es sei wichtig, dass Kontinuität und Stabilität herrsche. Wüst forderte ebenfalls: Diese rostige Regierungs-Ampel gehört auf den Recycling-Hof.

Rettungsorganisation Sea-Eye klagt in Italien Die in Regensburg ansässige Seenotrettungsorganisation Sea-Eye hat erneut Klage gegen die Festsetzung ihres Rettungsschiffes Sea-Eye 4 in Italien eingelegt. Das gab die Organisation am Freitag bekannt. Die italienische Küstenwache hatte das Schiff den Angaben zufolge am 22. August für 20 Tage im Hafen von Salerno festgesetzt. Es sei außerdem ein Bußgeld von 3333 Euro verhängt worden.