Lindner: Mit Antisemitismus wird Chance auf Pass verwirkt

Stahlhändler Klöckner streicht Jobs Der Stahlhändler Klöckner & Co will wegen schwieriger Rahmenbedingungen in Europa Stellen streichen. Die Zahl der Beschäftigten im Europa-Vertrieb solle um zehn Prozent sinken, teilte das im Nebenwerte-Index SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montagabend in Duisburg mit. Wie viele Stellen dies genau bedeute, wurde nicht mitgeteilt. Dadurch soll der bereinigte operative Gewinn ab dem Jahr 2024 rund 25 Millionen Euro höher ausfallen. Beginnen sollen die Kürzungen noch im laufenden Jahr.