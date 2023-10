Lindholz: Faeser sollte als Innenministerin zurücktreten

Mehr zum Thema

Urteil neun Jahre nach Totschlag auf Reiterhof rechtskräftig Über neun Jahre nach der Tötung eines Ehepaars auf einem Reiterhof im Main-Kinzig-Kreis ist das Urteil gegen einen der Täter rechtskräftig geworden. Die Revision des verurteilten Mannes sei verworfen worden, teilte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag mit. Der damals 36-jährige Deutsche war im Juli 2021 vom Landgericht Frankfurt wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt worden. Sein Vater erhielt eine Strafe in der gleichen Höhe, er ist der Mitteilung zufolge mittlerweile gestorben.

Steuerzahlerbund pocht auf Reform: „Landtag zu teuer“ Nach der Landtagswahl pocht der Bund der Steuerzahler erneut auf eine rasche Reform des Wahlrechts, um die Zahl der Abgeordneten im hessischen Landtag zu begrenzen. Die im Januar beginnende Legislaturperiode sollte das Parlament mit einem spürbaren Sparsignal in eigener Sache beginnen, sagte Joachim Papendick, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Hessen, am Montag in Wiesbaden. Der Hessische Landtag wird mit 133 Abgeordneten wieder viel zu groß und damit auch wieder viel zu teuer.