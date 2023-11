Lindemann-Konzert in Kassel abgesagt

Ein für diesen Samstag geplanter Solo-Auftritt des Rammstein-Sängers Till Lindemann in Kassel ist kurzfristig abgesagt worden. Grund für die Konzertabsage seien fehlende Genehmigungen der Stadt Kassel, teilte der Veranstalter MM Konzerte am Freitag mit. Dabei sei es unter anderem um Auflagen gegangen, die sich auf bauliche Gegebenheiten der Nordhessen Arena bezogen, in der das Konzert stattfinden sollte. Alle Anforderungen der Stadt seien erfüllt worden, die Stadtverwaltung habe sich aber außerstande gesehen, die Unterlagen noch vor Veranstaltungsbeginn zu prüfen.

MM Konzerte bedaure die Situation, teilte der Veranstalter weiter mit. Alle Tickets könnten zurückgegeben werden. Die Kosten würden zurückerstattet.

Die Stadt Kassel wies darauf hin, dass die Nordhessen Arena, in der hauptsächlich Sportveranstaltungen abgehalten werden, derzeit umgebaut werde. Der Veranstalter habe nicht alle erforderlichen Unterlagen ein- beziehungsweise nachgereicht. Formal gelte daher der Antrag für eine Nutzungsänderung der Halle für ein Konzert als zurückgenommen.

Der 60-Jährige stand in den vergangenen Monaten im Zentrum von Vorwürfen, die er zurückgewiesen hatte. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungen gegen den Rockstar eingestellt. Seine Konzerte in Leipzig und Düsseldorf waren in den vergangenen Tagen von Protesten begleitet worden. Auch für Kassel waren Proteste angekündigt worden.