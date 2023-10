Linda Evangelista über ihr Krebsleiden: „Ich war halb tot“

Erst im September dieses Jahres machte Linda Evangelista ihre beiden Krebsdiagnosen im „ Wall Street Journal“ öffentlich – zuvor schwieg sie über ihr Leiden.

Dabei offenbarte das Model auch gleich, dass ihre Prognose aktuell zwar „gut", aber leider nicht „großartig" aussehe. Sie müsse in Zukunft mit einem verhältnismäßig hohen Risiko für die Rückkehr der Krankheit leben. „Ich weiß, dass ich mit einem Fuß im Grab stehe, aber ich bin völlig in Feierlaune", verriet sie angesichts dieser Aussichten, und fügte hinzu: „Ich bin so glücklich, am Leben zu sein. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus." (ean)