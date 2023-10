Linda Evangelista: So sehr half ihr Hollywood-Star Salma Hayek

Schon mehrfach hat Linda Evangelista in den vergangenen Wochen über ihren Leidensweg gesprochen. 2018 unterzog sie sich nach einer Brustkrebsdiagnose einer Doppelmastektomie. Im vergangenen Jahr bekam sie dennoch Brustmuskelkrebs und musste sich einer zermürbenden Chemo- und Strahlentherapie unterziehen. Laut "The Sun on Sunday" schilderte sie nun, wie schlecht es ihr 2022 ging und welche Hilfe ihr die Frau ihres Ex-Partners Pinault war. "Salma hat angerufen und ich sagte: 'Wir feiern dieses Jahr kein Thanksgiving.' Ich war halb tot. Ich konnte nicht."

Daraufhin habe die Schauspielerin ihr erklärt: "Ich werde da sein." Sie sei dann tatsächlich extra nach New York geflogen und habe ihr geholfen. "Sie kochte. Ich sagte: 'Ich will dein mexikanisches Hühnchen', und sie veranstaltete ganz alleine eine ganze Party. Ich weiß nicht, wie sie sich so schnell in meiner Küche zurechtgefunden hat. Sie hat einen tollen Job gemacht."

Evangelista und Pinault waren 2005 und 2006 liiert. Sie haben Sohn Augustin (16) zusammen. Ein Jahr später bekamen Hayek und Pinault 2007 ihre Tochter Valentina und schlossen 2009 den Bund fürs Leben. 2021 postete Hayek ein Foto mit Augustin auf Instagram, dass das Model mit zwei Herz-Emojis kommentierte.

spot on news