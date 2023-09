Lina Beckmann begeistert in „Laios“ am Schauspielhaus

Mehr zum Thema

Tote Frau aus der Elbe geborgen In der Nähe der Landungsbrücken in Hamburg haben Einsatzkräfte eine Leiche aus der Elbe geborgen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge handelt es sich um eine 79-jährige Frau, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Passanten hatten den leblosen Körper am Freitagmorgen im Wasser entdeckt und den Notruf verständigt. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, Hinweise auf einen Suizid gebe es aber nicht. Es wurde eine Obduktion veranlasst.

Frau in Lübecker Innenstadt getötet: Weitere Ermittlungen Nach der mutmaßlichen Ermordung einer Frau in Lübeck gehen die Ermittlungen der Polizei am Freitag weiter. Die 55-Jährige soll ersten Erkenntnissen zufolge von einem 24-jährigen Verwandten getötet worden sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.