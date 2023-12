Liftverbund Feldberg startet in die Saison

Das größte Wintersportgebiet im Südwesten ist am Freitag in die Saison gestartet. Bei Nebel und leichtem Schneefall war rund die Hälfte der Lifte in Betrieb. Es ist schon einiges los, sagte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst. Auf dem 1493 Meter hohen Feldberg lagen zwischen 60 und 70 Zentimeter Schnee.

Der Verbund betreibt im Kerngebiet 17 Lift- und Bahnanlagen. Das Skigebiet ist nach Verbundangaben das größte in Deutschland nördlich der Alpen. Die vergangene Saison war im Gebiet demnach noch durchwachsen verlaufen, denn es fehlte zeitweise Schnee.

Doch nicht nur am Feldberg, auch anderenorts im Land sollte der Wintersportbetrieb am Freitag beginnen - etwa an den Skiliften Unterstmatt nahe Bühl im Nordschwarzwald. Ebenfalls in dieser Region gingen schon die Lifte Seibelseckle und Ruhestein in Betrieb.