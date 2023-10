Lieblingsberufe sind Kfz-Mechatroniker und Verkäuferin

Mehr zum Thema

Wolkig und überwiegend trocken in Thüringen Wolken bestimmen die Wetterlage in Thüringen. Dabei bleibt es überwiegend trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach wird es tagsüber durchgehend stark bewölkt - bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad, im Bergland zwischen 9 und 15 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt und regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 10 Grad ab.

Unfall: Schwer verletzter Sohn und Vater weiter in Klinik Ein Vater und sein zwölf Jahre alter Sohn sind nach einem schweren Autounfall im Weimarer Land weiter im Krankenhaus in Behandlung. Das teilte die Polizei auf Anfrage am Mittwoch mit. Die 49 Jahre alte Mutter und Beifahrerin war bei dem Unfall am Dienstag in der Ortslage Oberroßla gestorben. Die Familie aus Nordrhein-Westfalen sei mit dem Auto frontal gegen einen Baum geprallt. Das Auto sei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.