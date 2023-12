Lieberknecht: Fühlen uns wohl im Schneckenhaus

Mehr zum Thema

Landesstraße durch Brand eines Kleintransporters beschädigt Beim Brand eines Kleintransporters nahe Feldatal im Vogelsbergkreis ist die Fahrbahndecke einer Landesstraße erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug eines 42-Jährigen brannte am Donnerstagabend vollständig aus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Brandursache ist nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Der vom Feuer betroffene Straßenabschnitt der Landesstraße 3070 zwischen Stumpertenrod und dem Abzweig zur Landesstraße 3326 wurde voll gesperrt. Es entstand den Angaben nach ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.