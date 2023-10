„Liebe und vermisse euch“: BossHoss-Star gedenkt McFit-Gründer Rainer Schaller (†2022)

Die Trauer sitzt immer noch tief!

Am 21. Oktober 2022 kam McFit-Gründer Rainer Schaller ums Leben. Der Unternehmer starb im Alter von 53 Jahren bei einem Flugzeugabsturz vor der Küste Costa Ricas. Seine ganze Familie befand sich ebenfalls an Bord. Am ersten Todestag gedachte sein guter Freund, BossHoss-Star Alec Völkel, dem Verstorbenen mit einem bewegenden Post.