Lichtleins Handball-Gabe: „Eine Sekunde in der Zukunft“

Die Füchse Berlin sind nach dem besten Saisonstart ihrer Vereinsgeschichte Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Ein Jungstar entwickelt sich immer mehr zum Schlüsselspieler.

Nach Meinung von Füchse-Berlin-Geschäftsführer Bob Hanning ist Handball-Jungstar Nils Lichtlein mit einem ganz besonderen Talent ausgestattet. Er hat die Begabung, eine Sekunde in der Zukunft zu spielen. Er übernimmt Verantwortung. Er leitet das Spiel gut, sagte Hanning der Deutschen Presse-Agentur und schickte eine Botschaft an Bundestrainer Alfred Gislason hinterher: Den würde ich bei der A-Nationalmannschaft zur EM im Januar mitnehmen. Weil so einen Spielertypen haben wir nicht, so einen Linkshänder.

U21-Weltmeister Lichtlein (21) hat maßgeblichen Anteil am besten Saisonstart der Berliner Vereinsgeschichte. Nach acht makellosen Spieltagen ist der ungeschlagene Hauptstadt-Club Tabellenführer. Nils ist ein Spieler, an den ich immer geglaubt habe. Der ist natürlich noch nicht fertig. Der braucht noch zwei, drei, vier Jahre, befand Hanning. Wenn die Berliner im Bundesliga-Topspiel am Donnerstag (19.00 Uhr/Dyn) die Rhein-Neckar Löwen empfangen, steht auch Lichtlein wieder im Fokus.

Der Linkshänder ist so etwas wie der Anführer einer jungen Berliner Handball-Truppe um Max Beneke und Matthes Langhoff, die auch aufgrund von verletzungsbedingten Ausfällen immer mehr Verantwortung übernehmen muss. Das gute Mannschaftsklima ist auch ein Verdienst unserer routinierten Stars wie Mathias Gidsel und Lasse Andersson. Die erfahrenen Spieler kümmern sich und arbeiten hervorragend mit den Talenten zusammen. Ohne diesen Team-Gedanken wären auch die U21-Jungs nicht so gut, äußerte Hanning.