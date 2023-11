Lichtenberger Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ beginnt

Mehr zum Thema

Optimismus bei Geflügelhaltern: Heimische Gans gefragt In der Weihnachtszeit ist sie ein Klassiker in der Küche: die Gans. Auch wenn das deutsche Geflügel seinen Preis hat - Gänsehalter sind überzeugt, dass der Verbraucher die Tradition zum Fest hoch hält.

Berlin und Brandenburg: Wolkiges, teils sonniges Wochenende Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Wochenende auf Wolken, leichten Regen und zeitweise Sonne einstellen. Dabei beginnt der Freitag zunächst überwiegend heiter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen dann dichte Wolken auf, bis auf ein paar Tropfen im Osten Brandenburgs bleibt es regenfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es wechselnd bewölkt, an der Grenze zu Polen tritt örtlich etwas Regen auf. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 7 Grad ab.

RTL