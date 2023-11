Lichtenberger Trailerpark darf nicht mehr genutzt werden

Mehr zum Thema

Freie Wähler sehen sich als Fraktion - Dissens mit Landtag Die Freien Wähler im Brandenburger Landtag sehen sich nach dem Wechsel ihres Abgeordneten Philip Zeschmann zur AfD anders als die Parlamentsverwaltung noch als Fraktion. Der bisherige Fraktionschef Péter Vida zeigte sich am Dienstag überzeugt, dass das Verfassungsgericht den eingereichten Eilantrag zur Klage annimmt und den Status der Fraktion mit allen Rechten behält. (Wir) sind überzeugt, dass die Begründung trägt und wir damit Erfolg haben, sagte Vida in Potsdam. Die Fraktion sei 2019 mit fünf Prozent der Stimmen in den Landtag gezogen und habe derzeit vier Mandate.