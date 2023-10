Leverkusener Andrich von DFB-Nominierung „überrascht“

Mehr zum Thema

LEG-Chef: „Die Mieten werden deutlich steigen“ Mieter des Immobilienkonzerns LEG müssen mit höheren Mieten rechnen. Die Mieten werden deutlich steigen, kündigte Unternehmenschef Lars von Lackum im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Freitag an. In den vergangenen drei Jahren seien allein die Materialkosten um 30 Prozent gestiegen. Parallel habe das Unternehmen die Gehälter erhöht. Der Vermieter könne kein nachhaltiges, klimafreundliches Produkt für 6,52 Euro den Quadratmeter anbieten. Deshalb wolle LEG die Mieten so stark wie regulatorisch möglich steigern, sagte der Manager.