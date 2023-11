Leverkusen verlängert Vertrag mit Rolfes

Mehr zum Thema

Grünes Wachstum: RWE erhöht Ziele Der Energieriese RWE will für den Ausbau seiner Grünstrom-Erzeugung deutlich mehr Geld in die Hand nehmen als bisher geplant. Bis 2030 sollen 55 Milliarden Euro in Windräder, Batteriespeicher, PV-Anlagen, wasserstofffähige Gaskraftwerke und Elektrolyseure fließen.