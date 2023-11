Leverkusen strebt vorzeitigen Gruppensieg an

Das Weiterkommen hat Bayer Leverkusen in der Europa League schon sicher. Nun geht es um den Gruppensieg. Der hat eine besondere Bedeutung und soll deshalb auf jeden Fall errungen werden.

Das Weiterkommen ist sicher, nun strebt Bayer Leverkusen den vorzeitigen Gruppensieg an. Ein Punkt im vorletzten Gruppenspiel beim noch punktlosen schwedischen Pokalsieger BK Häcken am Donnerstag in Göteborg (21.00 Uhr/RTL+) würde dem Bundesliga-Tabellenführer den ersten Platz in der Vorrunde garantieren. Dieser erspart die Playoffs gegen einen Absteiger aus der Champions League und sichert direkt das Achtelfinal-Ticket.

Trainer Xabi Alonso wird zwar wieder kräftig rotieren lassen, in den bisherigen Europacup-Partien veränderte er seine Bundesliga-Stammelf stets auf fünf bis sechs Positionen. Dennoch soll der 18. Sieg im 19. Pflichtspiel der Saison gelingen. Die Schweden sind eigentlich schon in der Winterpause. Ihr letztes Saisonspiel fand am 12. November statt. In Schweden wird die Saison über das Kalenderjahr hinweg gespielt.