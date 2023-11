Leverkusen bangt nach Weiterkommen im Pokal um Tapsoba

Mehr zum Thema

58-jähriger Mann in Oberhausen mit 18 Messerstichen getötet Mit 18 Messerstichen ist in Oberhausen ein Mann auf der Straße getötet worden. Zwischen dem 58-Jährigen und einem weiteren Mann war es in der Nacht zu Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, wie die Essener Polizei und die Staatsanwaltschaft in Duisburg mitteilten. Die Hintergründe des Streits und in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen, war zunächst nicht bekannt. Der bislang nicht identifizierte Tatverdächtige nahm sich kurz darauf selbst das Leben.

Blutiger Nachbarschaftsstreit: 41-Jähriger in Lebensgefahr Nach einem gewaltsamen Streit mit seinem Nachbarn in Hemer (Märkischer Kreis) schwebt ein 41-Jähriger in Lebensgefahr. Der zunächst verbale Streit in dem Mehrfamilienhaus zwischen dem Mann und einem 61-Jährigen sei am Mittwochmorgen eskaliert und der Ältere habe seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Zeugen alarmierten die Polizei, der 41-Jährige kam ins Krankenhaus. Einsatzkräfte nahmen den 61-Jährigen vorläufig fest und stellten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.