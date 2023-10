Leutheusser-Schnarrenberger: FDP zerrieben

Mehr zum Thema

Grünen-Politikerin Roth: CSU sollte mit Grünen reden Die bayerische Grünen-Bundespolitikerin Claudia Roth hat an die CSU appelliert, nach der Landtagswahl in Bayern mit den Grünen Gespräche über eine Regierungsbildung aufzunehmen. Demokraten sollten miteinander gemeinsam überlegen, was die beste Regierung für Bayern wäre, sagte die Kulturstaatsministerin im Bund am Sonntagabend in München. Demokraten sollten miteinander reden und sondieren, was das Beste wäre für das Land, sagte sie im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks.

Freie-Wähler-Fraktionschef: Koalition durch Wahl gestärkt Die Regierungskoalition in Bayern ist nach Ansicht des Fraktionschefs der Freien Wähler durch die Landtagswahl gestärkt worden. Eine Fortführung des Bündnisses aus CSU und seiner Partei im Landtag seien der Wille und der Wunsch unserer Wählerinnen und Wähler, der Bürger in Bayern, sagte Florian Streibl nach Bekanntgabe der Prognosen um 18.00 Uhr am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. Durch diese Wahl ist diese Bayern-Koalition ganz klar bestätigt und gestärkt worden.