Natürlich steht Nagelsmann nach nur einem verpatzten Test nicht zur Debatte. So absurd kann die Fußball-Stimmung im Land gar nicht sein. Aber fest steht: Gegen Österreich stehen Nagelsmann und sein Team mächtig unter Druck. Sonst herrscht Alarmstufe Rot beim EM-Gastgeber.

Nach dem Österreich-Spiel folgen für Nagelsmann noch fünf weitere Testpartien bis zum EM-Anpfiff am 14. Juni in München. Im März sind nach derzeitigem Stand Spiele gegen die Niederlande und in Frankreich geplant, aber noch nicht bestätigt. Weitere zwei Tests wird es im unmittelbaren Turniervorlauf im Juni geben. Nagelsmann hat noch einen sehr wichtigen Termin: Am 2. Dezember werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost.

Das nächste Länderspiel: