Letzter Post zeigt Matthew Perry ausgerechnet im Whirlpool - dort wurde er jetzt tot aufgefunden

„Oh, warmes, wirbelndes Wasser gibt einem ein gutes Gefühl? Ich bin Mattman“, schrieb er zu dem Bild, das ihn bei Nacht entspannt in seinem Jacuzzi sitzend zeigt, im Hintergrund funkelnd die Lichter von Los Angeles. Ein Post, der rückwirkend gesehen eiskalte Schauer auslöst. Denn: In jenem Whirlpool soll der 54-Jährige am Samstag, 28. Oktober, ertrunken sein.