Letzter EM-Test 2023: Startelf mit Havertz - ohne Kimmich und Wirtz

Nagelsmann will an Defensiv-Grundkonzept festhalten

Trotz drei Gegentoren gegen die Türkei am Samstag will der Bundestrainer weiter an seinem Defensivkonzept festhalten. Das bekräftigte Julian Nagelsmann vor dem Testspiel gegen Österreich. Beim 2:3 in Berlin hatte Nagelsmann Antonio Rüdiger und Jonathan Tah in die Innenverteidigung geschickt, Benjamin Henrichs verteidigte rechts. Und links Kai Havertz - allerdings nur in der Defensivbewegung, bei eigenem Ballbesitz wurde der Arsenal-Profi zu einem Offensiv-"Joker", wie Österreich-Trainer Ralf Rangnick beobachtete.



Statt Havertz könnte aber auch ein anderer Profi diese Rolle spielen. Dass Hummels am Montag neben dem Bundestrainer auf dem Pressepodium saß, ist ein Indiz dafür, dass der Weltmeister von 2014 in die Startelf rückt. Fraglich ist allerdings für wen: Für den soliden Tah? Für Abwehrchef Rüdiger? Tah kann - wie Niklas Süle - auch als Außenverteidiger spielen, Henrichs die Seite wechseln. Im Kader ist in David Raum zudem ein Schienenspieler für die linke Seite.