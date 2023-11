Letzter EM-Test 2023: Debakel bahnt sich an - Sané rastet aus und fliegt

Rückstand zur Halbzeit

Die DFB-Elf macht dort weiter, wo sie am Samstag in Berlin gegen die Türkei aufgehört hat: Die Defensive ist zu wackelig, in der Offensive unterlaufen zu viele Fehler und von der von Nagelsmann geforderten Emotion ist auch nichts zu spüren. Mit dem 0:1-Rückstand ist das deutsche Team noch gut bedient. Es könnte auch schon 0:2 oder 0:3 stehen. So wird das nichts mit Wiedergutmachung und dem erhofften positiven Erfolgserlebnis zum Jahresende.