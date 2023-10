Letzte Hürde genommen: Stadt Hanau kauft Kaufhof-Gebäude

Mehr zum Thema

Wetter in Hessen bleibt wechselhaft Zur Mitte der Woche wird das Wetter in Hessen zunehmend wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, startet der Mittwoch zunächst heiter, bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Von Südwesten breiten sich über den Tag jedoch dichtere Wolkenfelder nach Nordosten aus.

„Ort des friedlichen Miteinanders der Kulturen der Welt“ Vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse haben die Veranstalter die politische Bedeutung der Messe betont. Seit 75 Jahren sei die Buchmesse ein Ort der Meinungsfreiheit, der Meinungsvielfalt und ein Ort des friedlichen Miteinanders der Kulturen der Welt, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Karin Schmidt-Friderichs, bei der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag. Die Buchmesse sei auch ein Ort, an dem das Denken durch den Diskurs geschärft wird.