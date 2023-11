„Letzte Generation“ blockiert Straße des 17. Juni

Mehr zum Thema

Gewitter, Graupel und Schneeregen in Berlin und Brandenburg Über Berlin und Brandenburg brauen sich am Freitag mancherorts kurze Gewitter, Graupel, Regenschauer und sogar Schneeregen zusammen. Zudem wird ein frischer und böiger Westwind erwartet - gelegentlich mit stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen liegen am Tag zwischen kühlen fünf und sieben Grad. Zum Abend nimmt der Wind allmählich ab.