Letsch setzt auf Bochumer Kompaktheit beim Spiel in Freiburg

Bochums Trainer Thomas Letsch will in der Fußball-Bundesliga im schwierigen Spiel beim SC Freiburg an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) an das jüngste Erfolgserlebnis anknüpfen. Eine gewisse Kompaktheit ist nötig, aber wir werden die Herangehensweise in Nuancen verändern, sagte der 55 Jahre alte Chefcoach des VfL Bochum am Donnerstag. Der Revierclub hat in dieser Saison noch keines seiner acht Pflichtspiele gewonnen, konnte zuletzt aber ein 0:0 beim Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig holen und blieb erstmals in dieser Spielzeit ohne Gegentor.

Letsch setzt darauf, dass im Spiel beim SC Freiburg bei seinem Team die Balance zwischen Defensive und Offensive passt. Das gelang in dieser Saison bislang allerdings kaum. Die Statistiken zeigen, dass wir viele Torschüsse haben. Die Qualität der Abschlüsse muss aber höher werden. Fakt ist, dass wir bislang zu wenige Tore gemacht und zu viele kassiert haben, befand der Coach, der nunmehr 34 Bundesliga-Spiele als VfL-Trainer bestritten hat.

In der Partie beim Europa-League-Teilnehmer aus dem Breisgau muss der VfL auf Patrick Osterhage verzichten. Der Mittelfeldspieler fällt wegen muskulärer Probleme aus.